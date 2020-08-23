Вашингтон, , 06:50 — REGNUM Беспринципным человеком, которому нельзя доверять назвала президента США Дональда Трампа его старшая сестра Мэриэнн Трамп-Бэрри. Об этом свидетельствует запись разговора, которую тайно сделала племянница президента США Мэри Трамп. С её разрешения запись была опубликована 23 августа газетой The Washington Post.

В 2018 году Трамп предложил отправить свою старшую сестру на границу на фоне масштабного притока в США нелегальных мигрантов. Мэриэнн Трамп-Бэрри в ходе беседы критически отозвалась о политике «нулевой терпимости» по отношению к нелегальным мигрантам, которую проводила администрация Белого дома. Согласно такой политике мигрантов разлучали с детьми и привлекали к уголовной ответственности.

83-летняя сестра американского лидера отметила, что, по её мнению, у Трампа нет абсолютно никаких принципов и ему нельзя доверять.

Мэриэнн Трамп-Бэрри «Если ты религиозный человек, ты бы хотел помогать людям, а не заниматься вот этим», — заявила Мэриэнн Трамп-Бэрри.

В свою очередь, племянница Трампа издала книгу, в которой попыталась поставить диагноз американскому лидеру. Мэри Трамп имеет докторскую степень по клинической психологии и, по её мнению, президент США из-за негативного влияния на него семьи полностью лишён способности сопереживать другим людям, страдает от множества комплексов и не способен принимать самостоятельных решений и брать на себя ответственность.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Трамп назвал книгу своей племянницы «ужасной и лживой».

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