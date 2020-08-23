Киев, 23 августа 2020, 04:20 — REGNUM Ряд советов как успокоить протестующих дал президенту Белоруссии Александру Лукашенко президент Украины Владимир Зеленский 22 августа в ходе интервью телеканалу Euronews.
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По словам президента Украины, на месте Лукашенко для урегулирования ситуации в стране он бы провёл повторные выборы, принял бы в них участие сам и обязательно пригласил бы международных наблюдателей.
Украинский президент добавил, что, по его мнению, если бы Лукашенко выиграл выборы — это была бы его победа. А если бы выиграл кто-то другой, значит, это был бы кто-то другой.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что президенту Украины Зеленскому в рамках подготовки к местным выборам и учитывая его любовь к нестандартным пиар-ходам дали совет побыть немного ассинезатором, водителем маршрутки, дояркой и акушером.
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