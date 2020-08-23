Новый Орлеан, США, , 03:54 — REGNUM Заявку на участие в президентской гонке в качестве независимого кандидата подал рэпер Канье Уэст в американском штате Луизиана. Об этом 23 августа сообщил новостной портал Nola.

В штате Луизиана от независимых кандидатов не требуется собирать тысячу подписей для внесения имени кандидата в избирательный бюллетень. Чтобы пройти регистрацию, кандидату на должность президента США достаточно заплатить регистрационный взнос в размере 500 долларов.

Отмечается, что Уэст успел подать заявку незадолго до окончания в Луизиане срока регистрации кандидатов на пост главы государства. Вместе с рэпером заявку на участие в президентских выборах подали ещё десять кандидатов. По данным портала, заявление Уэста ещё не было рассмотрено.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Уэст уже проходил регистрацию в качестве независимого кандидата на пост президента США в американском штате Нью-Джерси. Рэперу удалось собрать необходимое количество подписей, но позднее он отозвал заявку.

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