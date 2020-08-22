Вашингтон, , 23:44 — REGNUM Слова кандидата в президенты США Джозефа Байдена, которые он произнес во время заключительной речи на съезде Демократической партии, почти полностью совпадают со словами канадского политика левого толка Джека Лейтона. Об этом пишет Washington Examiner.

Так, завершая свою речь, Байден сказал: «Любовь сильнее ненависти. Надежда сильнее страха. Свет сильнее тьмы».

Эти слова были очень похожи на фразу из предсмертной записки лидера Новой демократической партии Канады Джека Лейтона, сказанную им в 2011 году: «Друзья мои, любовь лучше гнева. Надежда лучше, чем страх. Оптимизм лучше, чем отчаяние».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа, в заключительный день проведения Национального съезда Демократической партии США, Джо Байден официально согласился стать кандидатом в президенты от демократов.

Выступая с речью, Байден заявил, что во время его работы на посту президента США преодолеют «эпоху тьмы», в которую страну якобы погрузил действующий президент Дональд Трамп.

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