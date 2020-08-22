Минск, , 23:15 — REGNUM Кандидат от белорусской оппозиции «пока не определён, об этом речи даже не может идти», заявил член президиума Координационного совета оппозиции, бывший министр культуры республики Павел Латушко.

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"Если Верховный суд примет правовое решение, что новые выборы будут, то мы и будем говорить о кандидатах и политических силах», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, протестные акции, переросшие в беспорядки и столкновения с правоохранителями, начались в Белоруссии после оглашения предварительных итогов выборов президента страны, прошедших 9 августа.

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