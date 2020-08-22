Афины , , 22:58 — REGNUM Греция расценила действия Турции в Средиземном море как угрозу безопасности всего региона. Об этом говорится в послании, направленном Грецией в ООН, сообщает греческое радио и телевидение.

Отмечается, что в послании постоянный представитель Греции при ООН Мария Теофили назвала незаконным присутствие в районе морского шельфа страны турецкого судна Oruc Reis.

«(Действия Турции) не могут остаться без ответа, поскольку представляют угрозу безопасности во всем регионе», — говорится в послании.

Как сообщало ИА REGNUM, гидрографическая служба Антальи выпустила международное оповещение об исследованиях близ острова Кастелоризо с 21 июля по 2 августа. Объявлено, что в этом районе будет находиться исследовательское судно Oruc Reis. К месту также вышли 15 военных кораблей.

В ответ Греция привела вооруженные силы в боевую готовность. Место проведения исследований в Афинах назвали своей экономической зоной. Греция подняла этот вопрос в ЕС, НАТО и ООН.

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