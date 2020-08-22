Киев, , 22:36 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры. Об этом в субботу, 22 августа, сообщила пресс-служба украинского лидера.

«Было (в ходе разговора) положительно отмечено возобновление авиасообщения между двумя странами и создание возможностей для туристических путешествий», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Зеленский также выразил благодарность Эрдогану за поддержку «суверенитета и территориальной целостности Украины».

Напомним, 22 августа президент Украины Владимир Зеленский в интервью каналу «Украина 24» заявил, что смысла менять место для проведения переговоров по мирному урегулированию в Донбассе нет.

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