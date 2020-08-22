Минск, , 22:22 — REGNUM Акция протеста в Минске на площади Независимости завершилась, на мероприятие собрались сотни человек.

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На площадь пришли члены Координационного совета оппозиции Павел Латушко и Мария Колесникова. Однако они ушли после короткого общения с протестующими.

Уходя, митингующие скандировали «Каждый день», имея ввиду то, что намерены продолжать митинги, передает ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, протестные акции, переросшие в беспорядки и столкновения с правоохранителями, начались в Белоруссии после оглашения предварительных итогов выборов президента страны, прошедших 9 августа.

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