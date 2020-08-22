Псков, , 22:08 — REGNUM В гостинице «Рижская» в Пскове задержали бывшего сотрудника Следственного комитета Белоруссии Андрея Остаповича, сообщает издание «Псковская губерния».

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По словам его адвоката Вячеслава Головина, Остапович пересёк границу в Смоленской области и прибыл в Москву, где попал в поле зрения российских спецслужб.

«В связи с тем, что в своем рапорте он сообщил, что такой режим должен быть свергнут, у него в Белоруссии будут большие проблемы», — говорится в сообщении.

По данным белорусских СМИ, Остапович некоторое время назад на своей странице в Instagram опубликовал фотографии рапорта на увольнении с поста следователя. Пост под названием «Изгоним диктатора и беззаконность вместе с ним!» позже был удален.

Как сообщало ИА REGNUM, протестные акции, переросшие в беспорядки и столкновения с правоохранителями, начались в Белоруссии после оглашения предварительных итогов выборов президента страны, прошедших 9 августа.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о неприемлемости любых попыток внешнего вмешательства во внутренние дела Белоруссии. По его словам, это приведёт к дальнейшей эскалации кризиса. Российский лидер выразил надежду на скорейшую нормализацию обстановки.

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