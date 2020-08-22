Москва, , 21:19 — REGNUM Последние шаги администрации Соединенных Штатов свидетельствуют о стремлении Вашингтона не быть связанными никакими многосторонними обязательствами. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, об этом свидетельствуют применяемые Вашингтоном экстерриториальные санкции.

Так, когда США решают, что Китай представляет угрозу, поскольку слишком много продаёт Соединенным Штатам и слишком мало покупает, то Белый дом вводит ограничения на импорт из КНР.

«Когда Соединённые Штаты решают, что Иран, хотя и выполняет всё то, о чём договорились в рамках СВПД, тем не менее плохо себя ведёт (все остальные так не считают), то вводятся санкции против Ирана», — сказал Лавров в эфире телеканала «Россия 1».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что власти Соединенных Штатов открыто призывают лидеров европейских стран не развивать сотрудничество с Россией в экономической сфере.

По его словам, американские власти не очень стесняются, когда им нужно продвигать свои экономические интересы. Дипломатические тонкости, полунамеки, полутона давно отброшены, уточнил он.