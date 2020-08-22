Гродно, Белоруссия, , 21:14 — REGNUM Реагировать на нарушения границы на западном направлении вооруженные силы Белоруссии должны без предупреждения. Соответствующий приказ руководству минобороны Белоруссии сделал президент страны Александр Лукашенко, который 22 августа посетил полигон в Гродненской области.

Александр Лукашенко Kremlin.ru

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»Без предупреждения (реагировать на нарушения западной границы), — сказал глава государства, выступление которого транслировал телеканал СТВ. — Мы их предупредили».

По его словам, белорусские военные должны реагировать без предупреждения, если будут выявлены случаи нарушения госграницы.

Как передавало ИА REGNUM, 22 августа белорусский лиде Александр Лукашенко во время выступления на митинге своих сторонников в Гродно сообщил, что в настоящее время «под Варшавой, под Вильнюсом» находятся зачинщики беспорядков в Белоруссии.

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