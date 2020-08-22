Москва, , 20:55 — REGNUM Власти Соединенных Штатов открыто призывают лидеров европейских стран не развивать сотрудничество с Россией в экономической сфере. Об этом 22 августа заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 1».

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, американские власти не очень стесняются, когда им нужно продвигать свои экономические интересы. Дипломатические тонкости, полунамеки, полутона давно отброшены, уточнил он.

«В Чехии (госсекретарь США Майк Помпео) настаивал прямым текстом на том, что все планы по дальнейшему развитию ядерной энергетики республики должны ориентироваться на США, а не Россию», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва достигает хороших результатов в информационном противостоянии в мире, несмотря на то, что её силы в нем неравны.

По ее словам, Россия каким-то образом пытается вести нормальную работу в сфере информации, которая предполагает рассказ о происходящем в стране и в её внутренней и внешней политике.