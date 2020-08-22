Кирилл Зотов, 22 августа 2020, 20:46 — REGNUM В последние дни гор-шихан Куштау в Башкирии стал объектом, вокруг которого «ломают копья» широкая общественность республики и «Башкирская содовая компания» (БСК). Острая фаза конфликта переросла в столкновение между защитниками, правоохранительными органами и ЧОПом предприятия. После вмешательства в ситуацию главы региона Радия Хабирова удалось достигнуть временного компромисса относительно отказа о разработке горы. Ситуация была поставлена на паузу, а конфликт удалось перевести из острой фазы в формат переговоров.
В ходе напряженных и эмоциональных переговоров республиканской власти и защитников горы 17 и 21 августа было принято ключевое решение — шиханы разрабатываться не будут, им будет присвоен статус охраняемого памятника природы. В эти дни Радий Хабиров выступил с заявлением о готовности республики выкупить часть активов «Башкирской содовой компании» и получить контрольный пакет акций компании. Сейчас регион владеет 38,28% акций. Смена собственника, по мнению главы региона, позволила бы лучше учитывать пожелания местных жителей, модернизировать производство для использования альтернативных источников сырья, хотя и сократило бы на какое-то время прибыль и дивиденды.
Экономист Всеволод Спивак на своей странице в Facebook отметил, что стоимость активов «Башкирской содовой компании» на сегодняшний день не увеличивается, а долговая нагрузка растет, при этом выплачиваются большие дивиденды. Акции компании росли даже в период пандемии, но протесты на Куштау привели к снижению котировок. По мнению экономиста, деньги собственниками вкладываются в производство только в той степени, чтобы в краткосрочном периоде предприятие могло работать, и компания остаётся со старым оборудованием, обрастает кредитами.
На встрече с общественниками 21 августа также был поднят вопрос о возможности выкупа акций. Хабиров подчеркнул, что Куштау не будет разрабатываться, пока не будет найдено компромиссное решение. И отметил, что администрацию региона не устраивает текущее положение дел в компании, их дивидендная политика, отсутствие вложений в модернизацию, бескомпромиссная политика в переговорах. Однако предприятие надо спасать, поэтому сейчас основная позиция — выкуп предприятия. Параллельно по поручению главы правительства республики приступили к юридической оценке сделки по приватизации «Соды» и возможных фактов нанесения ущерба бюджету.
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Политолог Дмитрий Михайличенко считает, что сейчас нужно не останавливаться на достигнутых договорённостях, а смотреть в будущее — решать вопрос о сырьевой базе для предприятия. Для этого до 4 сентября должно собраться координационное совещание из представителей всех сторон конфликта.
Прошедший в середине недели Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье — 2020» отчасти дал ответ на этот вопрос, показав, что республика продолжает укреплять свои экономические позиции. На форуме, организованном правительством Башкирии и Агентством стратегических инициатив, были представлены передовые бизнес-практики, республикой заключены 23 крупных инвестиционных контракта на сумму более 10 млрд рублей.
Партнёрские отношения свяжут самые разные сферы: цифровые технологии, строительство, маркетинг, здравоохранение, социальное обеспечение, промышленность, культуру. В частности, был подписан договор с Центром стратегических разработок, который будет осуществлять аналитическое сопровождение комплексного социально-экономического развития республики. В сфере экономического развития республика договорилась о сотрудничестве с Научно-исследовательским финансовым институтом Министерства финансов Российской Федерации.
Координатор «Деловой России» по Северо-Западному федеральному округу Дмитрий Панов связывает успехи Башкирии в привлечении инвестиций с качественными и современными управленческими подходами, используемыми региональной администрацией. Он отмечает, что в I квартале объём инвестиций в основной капитал увеличился на 18,1%, связав «прорыв с результатами масштабной работы, проделанной по оптимизации взаимодействия власти, общественности и бизнеса». Панов также обращает внимание на то, что бывший сопредседатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Андрей Назаров назначен вице-премьером Башкирии, что стало «значительным подспорьем для реализации многих стратегических инициатив» в республике:
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