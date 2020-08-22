, 19:56 — REGNUM У посольства Белоруссии в столице Польши, городе Варшава, прошла акция в знак солидарности с белорусским лидером страны Александром Лукашенко. Об этом 22 августа сообщают местные СМИ.

Флаг Белоруссии User 699

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Порядка 20 человек собрались у дипломатического представительства. Люди принесли с собой государственные флаги Белоруссии, скандировали лозунги в поддержку действующего главы государства.

Примечательно, что ранее у посольства в польской столице проходили акции исключительно в поддержку организаторов беспорядков.

На акцию также пришли провокаторы, они вступили в спор со сторонниками Лукашенко, однако до столкновений дело не дошло.

Напомним, акции протеста вспыхнули в Белоруссии 9 августа, после объявления итогов выборов президента, убедительную победу на которых одержал Лукашенко, собрав свыше 80% голосов избирателей.