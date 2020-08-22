Баку, , 19:05 — REGNUM Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана с обнаружением месторождения голубого топлива в Черном море. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, сообщили в администрации главы азербайджанского государства.

«Обнаружение крупного газового месторождения (турецкими буровыми судами) является свидетельством промышленного потенциала и нарастающей мощи Турции», — говорится в письме Алиева.

Глава Азербайджана также отметил, что в области обеспечения энергетической безопасности Турция сделала «важный шаг».

Как передавало ИА REGNUM, 21 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своего выступления во дворце Долмабахче в Стамбуле сообщил, что турецкими буровыми судами в Черном море было обнаружено крупное месторождение природного газа.

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