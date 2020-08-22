Варшава, , 18:51 — REGNUM Гражданам России, как и жителям Китая и Сербии, в ближайшее время разрешат въезд на территорию Польши. Соответствующий список стран решило обновить польское правительство. Об этом в субботу, 22 августа, сообщило Польское агентство печати.

Польша jamajkamusic

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По данным журналистов, в список стран, гражданам которых разрешается посещать территорию страны, войдут также РФ, КНР, Сингапур, Сербия, Габон, Сан-Томе и Принсипи.

При этом в сообщении отмечается, что список «запрещенных стран» из-за коронавируса также расширяется.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете «Труд» заявил, что в Москве надеются, что авиасообщение с Грузией в ближайшем будущем будет восстановлено.

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