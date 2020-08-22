Гродно, Белоруссия, , 18:25 — REGNUM «Под Варшавой» и «под Вильнюсом» в настоящее время находятся зачинщики беспорядков в Белоруссии. Об этом 22 августа сообщил президент страны Александр Лукашенко во время выступления на митинге своих сторонников в Гродно.

Александр Лукашенко Kremlin.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Майдан надвигается: Белоруссия бастует и протестует — все новости»

По его словам, жители Белоруссии не являются координаторами беспорядков в республике.

«Они (зачинщики) там сидят — под Варшавой, под Вильнюсом, — заявил Лукашенко. — И вы видите, куда эти альтернативщики побежали».

При этом Лукашенко добавил, что из Белоруссии никто никого не выгонял.

Как передавало ИА REGNUM, 21 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с руководителями силовых и правоохранительных ведомств заявил, что в Белоруссии потребуется ещё несколько дней для окончательного урегулирования ситуации.

Читайте также: Лукашенко заявил о скором урегулировании ситуации в Белоруссии