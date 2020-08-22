Гродно, Белоруссия, , 17:28 — REGNUM Ситуацию внутри Белоруссии должны стабилизировать местные власти, а от внешних угроз страну защитят военные. Об этом, как передает БЕЛТА, сообщил 22 августа глава Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Гродно с депутатами областного Совета.

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По его словам, двумя точками, где противники действующей власти больше всего пытаются раскачать обстановку, являются Гродно и Минск.

«Ни в коем случае (местные власти) не поддавайтесь на провокации, — заявил глава государства. — Все, что они (противники действующей власти) говорят, — это фейки».

Лукашенко отметил, что он был вынужден отдать приказ о приведении армии Белоруссии в полную боевую готовность, так как к белорусской границе подтягиваются войска Североатлантического альянса.

«Сейчас, когда ситуация у нас, с их точки зрения, неспокойная внутри, они (натовские войска) перешли к активным действиям, — сказал Лукашенко. — Все войска развернуты — мы это видим и понимаем».

При этом глава Белоруссии добавил, что военные Белоруссии справятся с поставленными задачами.

Как передавало ИА REGNUM, 21 августа глава Белоруссии Александр Лукашенко в ходе посещения агрокомплекса «Дзержинский» под Минском заявил, что президент РФ Владимир Путин в курсе происходящего в Белоруссии, по этому вопросу у него с российским коллегой полное взаимопонимание.

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