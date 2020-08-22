Гродно, Белоруссия, , 17:07 — REGNUM В Белоруссии распространяется много фейков вокруг нынешней ситуации, в частности, действий ОМОНа на акциях протеста. Об этом, как передает БЕЛТА, заявил 22 августа президент страны Александр Лукашенко на митинге в Гродно.

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»Недавно показали гродненскую девочку, которую якобы избил ОМОН, — сказал глава государства. — И вся страна рыдала пять дней — какие негодяи омоновцы».

При этом Лукашенко добавил, что спустя некоторое время выяснилось, что гродненская девочка попала в ДТП и ее «никакой ОМОН не избивал».

«И эти фейки (в Белоруссии) все время наводняют наш эфир», — отметил глава Белоруссии.

Как передавало ИА REGNUM, 21 августа белорусский лидер Александр Лукашенко отверг предложение главы Франции Эммануэля Макрона стать посредником между властью и оппозицией в Белоруссии.

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