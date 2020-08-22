Минск, , 16:55 — REGNUM Сценарии для дальнейшего давления на Российскую Федерацию отрабатывают оппоненты белорусского государства, которые в настоящее время «травят страну». Об этом, как передает БЕЛТА, заявил 22 августа глава Белоруссии Александр Лукашенко на митинге в Гродно.

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Мы с Путиным (президент РФ Владимир Путин) сошлись во мнении: нас (Белоруссию) травят здесь, чтобы броситься потом на Россию, — заявил Лукашенко. — Это трамплин, и мы его должны разрушить».

Белорусский лидер добавил, что мнение лидеров двух стран является «единым».

Как передавало ИА REGNUM, 21 августа пресс-служба МВД Белоруссии сообщила, что в отношении 46 жителей страны были возбуждены уголовные дела о насильственных действиях в отношении силовиков.

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