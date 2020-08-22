Минск, , 16:01 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не допустит «ползучего уничтожения» русского языка в республике. Об этом он сказал журналистам сегодня, 22 августа, после митинга своих сторонников.

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Напомним, что ранее Лукашенко заявил, что белорусская оппозиция в случае захвата власти начнет ползучую дерусификацию Белоруссии. В частности, в одной из программ оппозиции было сказано, что в Белоруссии надо установить уголовную ответственность за оскорбление белорусского языка. Лукашенко тогда возмутился и заявил, что нет ни одного факта оскорбления белорусского языка, а это мера нужна оппозиции чтобы начать ползучую дерусификацию страны.