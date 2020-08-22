Киев, , 15:50 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о важных задачах для украинской власти и общества на год. Своими мыслями он поделился в интервью каналу «Украина 24», опубликованном 22 августа.

Журналистка канала «Украина 24» напомнила, что 24 августа 2021 года на Украине будет отмечаться тридцатилетие независимости страны. В связи с этим представительница СМИ задала Зеленскому вопрос, какие основные задания на год, предшествующий 24 августа 2021 года, имеются для украинской власти и общества.

В качестве таковых Зеленский назвал: «сохранить независимость, окончить войну, начать расти экономически, расти геополитически в направлении влияния, чтоб быть все-таки мировым игроком».

Также украинский лидер назвал одним из заданий «серьезно» отпраздновать день независимости, сделать празднование этого дня «мощным во всех городах».

«Рождение Украины — самый главный праздник», — добавил он.

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Напомним, комментируя протесты в Белоруссии, Владимир Зеленский заявил, что для выхода из «положения», в котором оказалась Белоруссия после выборов президента, белорусская власть должна найти с обществом формат диалога, но не действовать посредством «дубинок».