Гродно, Белоруссия, , 15:29 — REGNUM Министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник стал губернатором Гродненской области, сообщает 22 августа БелТА.

Кандидатуру главы белорусского минздрава на данную должность предложил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с депутатами Гродненского областного совета. Депутаты в свою очередь поддержали кандидатуру Караника.

Назначение Владимира Караника на пост губернатора Гродненской области Лукашенко назвал «большой потерей» для себя, заявив, что Владимир Караник — «это геройский человек во времена коронавируса».

«Если бы не он, нам было бы очень тяжело. Это был первый помощник президента по всем вопросам, первый генерал, который исполнял мои указания. И мы ведь правильно поступили», — заявил Лукашенко.

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Напомним, ранее Александр Лукашенко поручил министру обороны и командующему Западным оперативным командованием предпринять усилия для защиты Гродненской области Белоруссии «с принятием самых жестких мер по защите территориальной целостности» государства.