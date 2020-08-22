Киев, 22 августа 2020, 15:21 — REGNUM В Белоруссии власть и общество должны найти формат диалога для выхода из возникшего после выборов президента Белоруссии положения, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью каналу «Украина 24».
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя развитие событий в возглавляемом им государстве, заявил, что ситуация в республике развивается по сценарию цветной революции с подключением «внешнего фактора».