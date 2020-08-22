Киев, 22 августа 2020, 14:12 — REGNUM Прекращение войны в Донбассе назвал самым главным своим заданием президент Украины Владимир Зеленский в интервью каналу «Украина 24», опубликованном 22 августа.
Войну в Донбассе глава Украины также назвал «большим вызовом» для Украины.
Президент Украины также напомнил, что прошел почти месяц с момента наступления режима прекращения огня, который «сохраняется» без боевых потерь, боевых ранений, летальных случаев».
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Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договоренность о встрече советников лидеров государств «нормандской четверки» достигнута, и встреча запланирована на 28 августа.