Киев, , 13:43 — REGNUM Договоренность о встрече советников глав государств «нормандской четверки» достигнута и состоится 28 августа. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью каналу «Украина 24», опубликованном 22 августа.

«Договорились на конец августа, 28 числа», — отметил украинский лидер.

Зеленский также считает, что затем должны последовать встречи глав внешнеполитических ведомств и лидеров государств «нормандской четверки».

Отметим, что государствами так называемой нормандской четверки являются Украина, Россия, Франция и Германия.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно результатам социологических опросов 50,6% жителей Украины выступили за переговоры Киева с лидерами республик Донбасса ради достижения мира.