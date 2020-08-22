Белград, , 13:36 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 22 августа в интервью для сербских СМИ заявил, что его встреча с премьер-министром Косово Авдуллой Хоти с большой долей вероятности будет перенесена со 2 на 3 или 4 сентября.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, причиной такой задержки стало возможное участие президента США Дональда Трампа в переговорах.

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При этом политик подчеркнул, что албанцы вовсе не заинтересованы в экономике, а думают о том, что разрешится их статус.

Александр Вучич Если они потребуют от нас признания в обмен на евро-атлантическую интеграцию, мы скажем: «нет, спасибо, давайте займемся чем-то более серьезным».

Правда, стоит отметить, что данная формулировка не исключает возможности признания Косово Сербией за что-то сулящее не столь эфемерные выгоды, как евроатлантическая интеграция. Политик подчеркнул, что в течение последних десяти лет все, что было достигнуто на переговорах — не о признании, а о нормализации отношений (sic!) — было подписано под руководством Брюсселя, в то время как США стали проводить более дружелюбную политику в отношении Сербии с приходом Дональда Трампа и назначением на пост Специального представителя по диалогу между Косово и Сербией Ричарда Гренелла.

Сообщается, что встреча в США может завершиться транформацией подписанных в январе «писем о намерении» о восстановлении железнодорожного, авиационного и автомобильного сообщения между Косово и Сербией в соглашения.

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