Москва, , 11:01 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил всех с Днем государственного флага.

Российский триколор Дарья Драй © ИА REGNUM

«Российский триколор олицетворяет суверенитет и силу нашей страны, мир и согласие в обществе. Государственный флаг — многовековой символ единства многонационального народа России. Знамя побед, развития и процветания», — цитирует Володина сайт нижней палаты парламента.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в России приняты законы, снимающие ограничения на использование госсимволов. «Россияне, желающие подчеркнуть свою гражданскую принадлежность, выразить патриотические чувства, могут свободно использовать государственный флаг в повседневной жизни: вывешивать на своих домах, размещать на автомобилях, приносить на мероприятия и тому подобное», — сказал глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»)

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