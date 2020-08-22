Вашингтон, , 10:06 — REGNUM Заместитель государственного секретаря США Стивен Биган в ближайшие дни направится в Российскую Федерацию и Литву для обсуждения с руководством этих стран политического кризиса в Белоруссии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Точная дата поездки Бигана пока не известна, но источники утверждают, что поездка обязательно состоится.

Напомним, что в Белоруссии 9 августа прошли выборы президента республики. По официальным данным, на выборах победил действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший 80% голосов. Его основной соперник — кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — набрала 10%.

Тем не менее оппозиция результаты выборов не признает и считает, что Тихановская победила. В крупных городах Белоруссии прокатились акции протеста, переросшие в столкновения с силовиками. Тихановская сбежала в Литву.