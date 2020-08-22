Минск, , 07:56 — REGNUM Об ограничении доступа к ряду интернет-ресурсов на территории Белоруссии 21 августа сообщили журналисты издания TUT.BY.

По словам представителей белорусского средства массовой информации, при попытке посетить данные сайты появляется надпись «Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с Законом Республики Беларусь «О средствах массовой информации».

В список сайтов, подверженных блокировке, попали интернет-платформы «Голос», «Зубр», сайт narodny-opros.info, сайты оппозиционных белорусских политиков, а также belarus.regnum.ru. Всего по данным белорусского СМИ Министерством информации Белоруссии был заблокирован доступ более, чем к 70 сайтам.

Как сообщало 13 августа ИА REGNUM, от жителей Белоруссии поступало множество сообщений о проблемах с доступом к сайту информационного агентства.

Позже, 19 августа ИА REGNUM сообщало о блокировке доступа белорусских пользователей к сайту информационного агентства.