Вашингтон, , 07:40 — REGNUM Эксперт американского издания Forbes высказал предположение, что после модернизации тяжёлый атомный ракетный крейсер (ТАРК) ВМФ России «Адмирал Нахимов» может стать самым мощным надводным военным кораблём в мире.

В тексте статьи размеры «Адмирала Нахимова» сравниваются с размерами американских линейных кораблей типа Iowa, но отмечается, что российский крейсер изначально был намного современнее по концепции и вооружению. В частности, в состав его вооружения входят сверхзвуковые ракеты П-700 «Гранит», комплексы ПВО С-300 и ракеты 9К33 «Оса».

"С новейшим оружием и датчиками он, возможно, станет самым мощным надводным боевым кораблём в мире», — подчёркивается в материале издания.

Напомним, ТАРК «Адмирал Нахимов» проекта 1144 «Орлан» до 1992 года имел название «Калинин». Он был заложен 17 мая 1983 года на Балтийском судостроительном заводе в Ленинграде и 25 апреля 1986 года спущен на воду. 30 декабря 1988 года корабль вошёл в боевой состав ВМФ СССР. 22 апреля 1992 года был переименован в «Адмирал Нахимов».

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа на производственном объединении «Севмаш» в Северодвинске завершился первый этап ремонта и модернизации тяжёлого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов».

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