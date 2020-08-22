Пекин, , 07:15 — REGNUM Китай не намерен уступать Соединённым Штатам в вопросе введения санкций против Ирана из-за политического давления, заявил 22 августа министр иностранных дел КНР Ван И. Об этом сообщили в пресс-службе возглавляемого им ведомства.

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«США собираются запустить механизм «быстрого восстановления ограничительных мер» (против Ирана — прим. ИА REGNUM). Теперь они готовы применить санкции против всех, кто не согласен с позицией Вашингтона, то есть предпринять еще более дикие и абсурдные шаги», — сказал он.

Такой подход китайский министр назвал неправомерным и провокационным. Ван И добавил, что позиция США по вопросу антииранских санкций вызывает всё большее недовольство в других странах, и потому так много членов Совбеза ООН отказали Вашингтону в поддержке.

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