Сан-Франциско, США, , 07:08 — REGNUM Группа пользователей WeChat 21 августа направила в федеральный суд Северного округа штата Калифорния в Сан-Франциско ходатайство о приостановке действия исполнительного указа президента США Дональда Трампа, запрещающего любые сделки с владеющей WeChat китайской компанией Tencent. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В иске акцентируется внимание на отсутствие в указе президента США разъяснений о том, какие именно сделки с Tencent запрещены, и на его антиконституционности, поскольку фактически ущемляются права пользователей на свободу слова.

«Ни исполнительный указ, ни Белый дом не предоставили конкретных свидетельств в поддержку утверждения о том, что использование WeChat в Соединённых Штатах подрывает национальную безопасность», — отмечается в документе.

Также истцы заявляют, что данный указ принимался в разгар избирательной кампании, на фоне многочисленных антикитайских и расистских выступлений Трампа.

Напомним, что ранее сообщалось о возможных крупных потерях американской компании Apple в связи с запретом использования WeChat. А также об обеспокоенности этим решением администрации многих крупнейших компаний и банков США.

Как сообщалоИА REGNUM, 6 августа президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, запрещающий американским компаниям вести деятельность с китайской корпорацией Tencent и её дочерними компаниями, касающуюся социальной сети WeChat.

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