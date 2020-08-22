Нью-Йорк, США, , 06:55 — REGNUM Тринадцать членов Совета Безопасности ООН из пятнадцати отказали в поддержке Соединённым Штатам, которые хотели инициировать запуск международного механизма восстановления санкций против Ирана. Об этом 21 августа сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что большинство стран при голосовании воздержались, поскольку считают санкции противоречащими предпринимаемым ими усилиям в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД).

Среди тех, кто не поддержал США, в том числе союзники: Великобритания, Франция, Германия и Бельгия. Против выступили Россия и Китай. Единственная страна, которая пошла навстречу США — Доминиканская Республика.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявлял, что в случае подобного развития событий Вашингтон будет готов ввести санкции в отношении Москвы и Пекина.

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