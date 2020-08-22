Вашингтон, , 06:37 — REGNUM Социальная сеть TikTok намерена обжаловать указ президента США Дональда Трампа, требующий от компании ByteDance отказа от всех связанных с TikTok американских активов. Об этом со ссылкой на источники 21 августа сообщает телеканал CNBC.

Также администрацией социальной сети планируется оспорить классификацию сервиса TikTok, как угрозу национальной безопасности США.

По данным источника телеканала, иск может быть подан уже 24 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа президент США Дональд Трамп подписал указ «О борьбе с угрозой TikTok», согласно которому все сделки с китайской компанией ByteDance в США должны быть запрещены на 45 дней. А 14 августа — подписал указ с требованием к ByteDance в течение 90 дней отказался от всех активов в США, связанных с TikTok.

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