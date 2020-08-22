Омск, , 06:11 — REGNUM Самолёт с находящимся на борту в тяжёлом состоянии блогером Алексеем Навальным вылетел из аэропорта Омска в Германию. Информация об этом появилась на портале Flightradar.

Лечение Навального, ранее потерявшего сознание в рейсовом самолёте на пути из Томска и экстренно госпитализированного в омской больнице, продолжат врачи берлинской клиники Charite.

Несмотря на то что состояние блогера врачами омской больницы было стабилизировано и немецкие врачи подтвердили отсутствие экстренной необходимости в транспортировке пациента самолётом в Германию, на его вывозе за границу настояла супруга.

Как сообщало ИА REGNUM, блогера Алексея Навального, который 20 августа был госпитализирован в омской больнице после потери сознания в самолёте, на реанимобиле повезли в аэропорт для отправки в Германию.

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