Омск, , 03:27 — REGNUM Блогера Алексея Навального, который 20 августа был госпитализирован в омской больнице после потери сознания в самолёте, на реанимобиле повезли в аэропорт для отправки в Германию. По информации ТАСС, лечение Навального продолжат врачи берлинской клиники Charite.

После экстренной посадки самолёта и помещения блогера в реанимацию омской больницы медики провели многочисленные исследования, в результате которых в крови не было обнаружено никаких ядов (на версии отравления настаивало окружение Навального). Было установлено, что потеря сознания произошла из-за резкого нарушения обмена веществ — резкого понижения сахара в крови.

В настоящее время проводимое лечение дало результаты — состояние блогера стабилизировалось.

Омские врачи и их московские коллеги пришли к заключению об отсутствии необходимости в переводе Навального в другой стационар — всё необходимое лечение ему может быть оказано в Омске. Однако родственники Навального категорически настаивали на том, чтобы блогера для лечения вывезли из России.

Как сообщало ИА REGNUM, Юлия Навальная подписала заявление с просьбой о транспортировке её супруга оппозиционного блогера Алексея Навального, в котором она указала, что предупреждена о вероятности ухудшения его состояния при перелёте.

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