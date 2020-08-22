Вильнюс, , 03:14 — REGNUM Белорусская домохозяйка Светлана Тихановская, участвовавшая в выборах президента Белоруссии 9 августа, назвала себя символом перемен и символом борьбы за будущее страны в интервью телекомпании BBC.

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«Это значит, что я не прекращаю борьбу, что я остаюсь вместе с людьми, что я буду продолжать идти с ними рядом, пусть и не в Белоруссии, но так получилось, что я здесь», — объяснила она.

Сейчас Тихановская находится в Литве, куда уехала с началом протестов в Белоруссии. В интервью она отказалась сообщать подробности своего последнего дня в родной стране, перед тем как решила покинуть её.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее сообщал, что помогал Тихановской выехать за границу по её просьбе.

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