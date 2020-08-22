Вашингтон, , 02:52 — REGNUM Сумму в $70 млн от добровольных пожертвований поступила в фонд избирательной кампании кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена за четыре дня проведения Национального съезда Демпартии, передает телеканал CNN со ссылкой на информацию штаба политика.

Ранее Байдену удалось собрать $48 млн за два дня после его решения выдвинуть кандидатом в вице-президенты США сенатора от Калифорнии Камалу Харрис.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа, в заключительный день проведения Национального съезда Демократической партии США, Джо Байден официально согласился стать кандидатом в президенты от демократов.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп рассказал, что ждет США в случае избрания Байдена президентом