Эль-Пасо, США, , 02:51 — REGNUM США с 21 августа закрывают на границе с Мексикой ряд полос движения и начинают проводить больше вторичных проверок для сокращения количества «не являющихся необходимыми» поездок. Об этих мерах, принимаемых властями для ограничения распространения коронавируса, сообщает агентство Reuters.

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По словам сотрудника таможенно-пограничной службы США в городе Эль-Пасо (штат Техас) Роджера Майера, которые приводит агентство, «подавляющее большинство трансграничных поездок граждан США и лиц, имеющих вид на постоянное жительство в США, совершается без крайней необходимости».

Как сообщало ИА REGNUM, за последние 24 часа в Мексике выявили 5792 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 537 031.

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