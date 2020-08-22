Вашингтон, , 02:08 — REGNUM В Россию для обсуждения ситуации в Белоруссии собирается приехать первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн. Об этом со ссылкой на источники 21 августа сообщает агентство Reuters.

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По данным агентства, Бигэн, который намеревается отправиться в дипломатическую поездку в ближайшее время, также посетит и Литву.

Предполагается, что основной целью московского визита эмиссара внешнеполитического ведомства США будет предотвращение возможного вмешательства в ситуацию в Белоруссии России, а также предотвращение эскалации насилия.

«Я полагаю, что администрация пытается отговорить Москву от вмешательства — самостоятельного или путём использования своего влияния на Лукашенко, чтобы побудить его к жёсткому подавлению», — приводит агентство слова источника.

Как сообщало ИА REGNUM, американский госсекретарь Майк Помпео в опубликованном 20 августа заявлении объявил, что США «вдохновлены мирным самовыражением белорусского народа».

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