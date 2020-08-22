Вашингтон, , 01:48 — REGNUM Администрация социальной сети Facebook готовится к возможному появлению ложной информации об итогах президентских выборов в США, в том числе исходящей от президента США Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на источники 21 августа сообщает газета The New York Times.

Как отмечается в материале издания, в компании Facebook идёт ежедневное обсуждение с участием руководства планов «на случай непредвиденных обстоятельств» и различных вариантов развития событий после завершения выборов. В числе которых — возможная попытка Трампа в случае поражения сохранить за собой президентский пост.

В частности, администрация компании решает, как поступить в случае, если Трамп проиграет, но «заявит, что одержал победу», объявив о нарушениях при голосовании по почте или каких-либо других вмешательствах в выборы.

Напомним, что Трамп ранее неоднократно критически высказывался об идее голосования по почте, утверждая, что это даёт удобную возможность для подтасовок.

Как сообщало ИА REGNUM, представители крупных американских технологических компаний (Facebook, Google, Twitter, Microsoft и ряда других) провели консультации с представителями властей США относительно предстоящих партийных съездов Демократической партии и Республиканской партии, а также выборов президента страны.

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