Вашингтон, , 00:52 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа считает законопроект о работе Почтовой службы страны несостоятельным и будет рекомендовать наложить на него вето. Об этом со ссылкой на заявление административно-бюджетного управления администрации 21 августа сообщает агентство Reuters.

«Вместо того чтобы осуществить реформирование Почтовой службы США для обеспечения её постоянной жизнеспособности в современной экономике, законопроектом предлагается выделить ей $25 млрд, не связывая это финансирование ни с пандемией коронавируса, ни с предстоящими президентскими выборами», — говорится в тексте заявления.

Напомним, что Трамп неоднократно критически высказывался об идее голосования по почте, утверждая, что это даёт удобную возможность для подтасовок.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект, касающийся работы Почтовой службы США, будет вынесен на голосование в нижней палате американского Конгресса 22 августа.

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