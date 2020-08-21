Бамако, , 23:50 — REGNUM Оппозиционное малийское «Движение 5 июня — Объединение патриотических сил» поддержало отставку свергнутого президента страны Ибрагима Кейты и роспуск Национального собрания, сообщает 21 августа Anadolu.

Как заявили оппозиционеры, военный переворот, который произошёл в Мали 18 августа, завершил «борьбу малийского народа», призывавшего к отставке Кейты и его администрации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, военные мятежники после захвата в заложники Кейты и ещё 16 официальных лиц выпустили из тюрем ряд членов «Движения 5 июня», которые в начале лета призывали к отставке президента, обвиняя его в коррупции.

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