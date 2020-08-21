Дамаск, , 23:27 — REGNUM Многочисленные боестолкновения, происходящие на севере Сирии между отрядами протурецких боевиков, приводят, в том числе и к гибели мирных жителей, сообщил 21 августа на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Александр Щербицкий.

Боевики сирийской оппозиции Freedom House

«Отмечаются многочисленные боестолкновения между различными отрядами боевиков, в результате чего гибнут мирные жители. Подобные противозаконные действия ведут к масштабному социально-экономическому кризису и ставят под угрозу жизнь и здоровье тысяч мирных сирийских граждан», — сказал начальник ЦПВС.

Он отметил, что боевики протурецких группировок не только отбирают у местных жителей личное имущество и собранный ими урожай, но и расхищают оборудование с объектов водо‑ и электроснабжения.

В частности, 15 августа в городе Рас-Эль-Айн боевиками группировки «Фиркат Хамза» было похищено и сдано в металлолом более 500 метров электрического кабеля, а также большое число труб, применяемых для прокладки и ремонта систем орошения полей.

«Призываем турецкую сторону принять меры для обеспечения порядка на занятых ВС Турции территориях и прекращения криминальных действий подконтрольных ей вооруженных формирований», — подчеркнул Александр Щербицкий.

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