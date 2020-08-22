Тегеран, , 08:00 — REGNUM 21 августа в ответ на попытку США использовать механизм snapback против Ирана глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Жозеп Боррель выступил с заявлением, отметив, что Вашингтон не в состоянии активировать этот механизм. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Как я неоднократно напоминал, США в одностороннем порядке прекратили свое участие в СВПД президентским меморандумом от 8 мая 2018 года и впоследствии не участвовали ни в каких мероприятиях, связанных с ядерной сделкой. Поэтому Штаты не могут считаться государством-участником СВПД для целей возможного снятия санкций, предусмотренных резолюцией», — заявил Боррель.

«Как координатор Совместной комиссии по СВПД я буду продолжать делать все возможное, чтобы обеспечить сохранение и полное выполнение ядерной сделки всеми участника», — подчеркнул он.