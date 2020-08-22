Тегеран, , 08:10 — REGNUM 21 августа первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири заявил, что Южная Корея должна быть привлечена к ответственности за превращение импорта медикаментов в Исламскую Республику. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

На церемонии, состоявшейся по случаю Национального дня врачей Ирана, Джахангири раскритиковал меры Южной Кореи по замораживанию активов Ирана и заявил, что Южная Корея должна нести ответственность перед международным сообществом.

«Вызывает удивление, что южнокорейские официальные лица не готовы вернуть более 7 миллиардов долларов замороженных активов Ирана, которые будут использованы для импорта медикаментов из их собственной страны», — подчеркнул он.

Ранее 10 августа министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Исламская Республика Иран будет применять различные методы для возврата своих замороженных активов.