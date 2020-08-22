Тегеран, , 08:12 — REGNUM 21 августа министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф провел телефонный разговор с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутеррешем. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Во время телефонного разговора Гутерреш представил доклад о последних усилиях ООН по прекращению йеменской войны и призвал Исламскую Республику Иран помочь решить некоторые экологические вызовы и угрозы.

Министр иностранных дел Ирана в ответ выразил готовность Ирана использовать свои добрые услуги в этом направлении. Зариф далее указал на незаконные действия Соединенных Штатов и подчеркнул огромную ответственность Совета Безопасности ООН.

«Все стороны СВПД, государства-члены Совета Безопасности и международные юристы разделяют мнение о том, что США больше не являются участником СВПД, и шаги Вашингтона не имеют за собой никаких оснований в соответствии с резолюцией 2231 Совета Безопасности и СВПД», — отметил Зариф.

Он предупредил, что любые меры США будут иметь опасные последствия для международного права и приведут лишь к разрушению международных механизмов и дискредитации Совета Безопасности.