Тегеран, 22 августа 2020, 08:14 — REGNUM Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси впервые планирует с официальным визитом посетить Иран. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 21 августа.
Дипломатические источники сообщают, что генеральный директор международного органа Рафаэль Гросси надеется посетить Тегеран уже на следующей неделе для проведения переговоров с высокопоставленными иранскими официальными лицами. Ожидается, что он попросит иранских властей о совместном сотрудничестве касательно проведения инспекций МАГАТЭ на двух объектах.
МАГАТЭ планирует опубликовать свой обновленный доклад о ядерной программе Ирана в начале сентября, в преддверии заседания совета управляющих. Ожидается, что основной темой данного заседания станет иранский вопрос.
Запланированный визит Гросси в Иран следует за визитом его старших сотрудников, отвечающих за инспекции. Ожидается, что генеральный директор также проведёт переговоры с иранскими официальными лицами о ядерном объекте в Натанзе в центральном Иране, где в прошлом месяце вспыхнул пожар.