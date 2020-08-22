Тегеран, , 08:17 — REGNUM 21 августа постоянный представитель России при ООН Василий Небензя осудил попытки США вновь ввести санкции против Ирана, назвав их «незаконными». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Свои замечания он сделал в ответ на письмо администрации США генеральному секретарю Совета Безопасности ООН, в котором американские власти требуют возобновить санкции против Ирана, инициировав механизм snapback.

В письме Небензя также отметил, что «действия Вашингтона не повлияют на способность Совета Безопасности ООН нормально функционировать». Далее он подчеркнул, что Москва сделает юридический комментарий по этому вопросу и прояснит все недостатки позиции США.

Российский дипломат также сообщил, что пишет письмо, чтобы поставить перед организацией вопрос о немедленном приведении в исполнение резолюции СБ ООН 2231. Далее Небензя выразил глубокую озабоченность попытками США внедрить механизм snapback.

По его словам, Россия считает попытки США незаконными, учитывая тот факт, что Вашингтон вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в 2018 году.